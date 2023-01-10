美众院议事规则过关 新议长麦卡锡通过首次考验

（法新社华盛顿9日电） 美国国会众议院争议性新任议长麦卡锡（Kevin McCarthy ）今天通过了对他领导众院能力的首次考验，议员们以220对213票通过了议事规则包裹法案。

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众院民主党领袖麦高文（Jim McGovern）形容，这套议事规则有如「极右派对美国的勒索」。相关表决展开之前，众院甫历经风波最大的一周。

麦卡锡经过了4天15轮投票，才克服极右派的反对而当选众院议长。在共和党新近取得主导权的众院，议员险些为此爆发正面冲突。

身为麦卡锡在众院副手的多数党领袖史卡利塞（Steve Scalise）在辩论展开时说：「上周一切讨论的核心显而易见，那就是华府四分五裂，当然这是我方的看法。」

「不仅华府四分五裂，众院过去数年来的运转方式也未能应对美国各地人民的问题。」

然而民主党籍议员不满地指出，麦卡锡为赢得议长选举所达成的协议，严重限制了众院议长所能扮演的角色，并将权力拱手让给立场最极端的共和党籍议员。

可公开取得的这55页议事规则案载明共和党在民主党籍总统拜登剩余任期内的当务之急，以及共和党会采取的操作程序。

首要措施之一是成立一个委员会以调查所谓的「政府武器化」，可望将矛头瞄准司法部对前总统川普的调查行动。

许多议事规则是标准的保守政治作风，比如有些条款规定，议员必须以撙节其他方面支出来应对某一支出增加，而不得增税。

不过新规则中也容许任一政党的单一议员可提案表决以期罢免议长，这是右派议员设计的一道保险，可藉此迫使麦卡锡就范。

议事规则并规定众院须审议各项右派议题，今天稍后并将针对取消跨党派通过的美国国税局（IRS）追加经费案进行表决。

© 2023 AFP