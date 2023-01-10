美墨加领袖峰会登场 搁置贸易争端聚焦经济整合

（法新社墨西哥市10日电） 美国、墨西哥和加拿大领袖峰会今天登场，会中三国领袖搁置贸易紧张，寻求深入经济整合，会谈也将涵盖安全和移民等议题。

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墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天将款待来访的美国总统拜登（Joe Biden）和加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau），召开所谓的「三友峰会」（Three Amigos summit）。

罗培兹欧布拉多和拜登昨天先举行双边会谈，重点为移民和毒品走私问题。今天在杜鲁道加入后，会谈焦点转向经济议题。

白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）告诉媒体，强化区域间的经济关系「可以让美国成为拜登总统所说的制造重镇，对墨西哥和加拿大也是双赢的局面」。

再者，他指出，这将「降低我们对其他国家和世界其他地区的依赖，这些国家和地区不一定和我们在北美的伙伴拥有相同的价值观 」。

墨西哥期待从华府致力推动降低对亚洲制造业的依赖中受惠。

去年，墨西哥应美国之邀加入一项规模数十亿美元的计画，这项计画的目的在提高半导体生产制造，以期和中国竞争。

「三友峰会」在美国前总统川普任内取消。拜登上台后在2021年恢复举行，希望让美墨加重返正常的关系。

但罗培兹欧布拉多和拜登之间的关系并非一帆风顺。

华府和渥太华当局表示，罗培兹欧布拉多致力扩大墨国政府在能源产业的角色，对外国投资人造成伤害，且不利洁净能源的推动，而面临美加依一项北美贸易协议提出正式的贸易申诉。

拜登和杜鲁道虽可能会私下向罗培兹欧布拉多表达对墨国能源改革的关切，但对外他们可能会强调密切合作的可能性。

© 2023 AFP