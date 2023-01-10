美智库台海战争兵推 共军失败美军惨胜台湾被毁

（法新社华盛顿9日电） 华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）一份台海战争兵推显示，若美、日参战协防，共军2026年犯台会以失败收场，但美军仅止于惨胜且全球地位重创，台湾则几近被摧毁。

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参与CSIS兵推的军事专家们表示，参战的美、中、日、台各方都会蒙受惨重损失。

共军的飞弹极可能摧毁美国在日本、关岛的空军基地，击沉至少2艘美军航舰和10到20艘诸如驱逐舰、巡洋舰的美军大型水面舰。日本会折损上百架军机与20多艘舰艇，台湾的军队虽未屈服，但留下的是一座没有电力与民生基础运作的残破岛屿。

据大多数的兵推情境显示，共军的犯台部队在能占领台湾前就被摧毁殆尽，从而无法达成夺台目标。

参与兵推的麻省理工学院安全专家海津波桑（Eric Heginbotham）说：「我们取得两个结论：一是大多数情境下中国都不大可能达成作战目标或占领台北；二是参战各方所蒙受代价都很高，连美国亦然。」

CSIS这份兵推测试24种不同情境，想定中国决定在2026年武力犯台。

但美国海军战争学院学者坎西恩（Matthew Cancian）表示，兵推结果成立得有几项重要前提。一是台湾展现坚决抵抗「否则全都是空谈」，二是日本愿意让美军从日本本土的基地发起反击。

若无这两大前提，坎西恩说就算美国介入也保不住台湾。

此外，这份兵推报告仍回答不了许多重要问题，例如美国是否愿冒着核战风险直接攻击中国及大陆内地；兵推参数里美军作战均不涉及打中国本土。

其次，报告也直言不知美国与日本大众是否接受的�湃绱说男�防台湾代价。

报告指出，美国参战蒙受的损失会伤害全球霸主地位多年，「美国很可能取的得一场惨胜，长期来看所受的伤可能比吃败仗的中国还深」。

CSIS建议美台应立即着手强化工作，美国应强化日本与关岛的基地以抵挡中国飞弹攻击；海军应具备更小更不易遭打击的船舰；优先建造潜舰、优先打造能持续的轰炸机量能而非尖端战斗机，另改生产更廉价的战机。

台湾也应采取类似战略，即用更简单武器而非昂贵的大型机舰武装自己，因为后者难于共军第一击下存活。报告结论直言「陆战应作为台湾防卫的核心」。

© 2023 AFP