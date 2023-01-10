联合国：伊朗处决示威者 形同「国家核准杀戮」

（法新社日内瓦10日电） 联合国今天表示，伊朗正将死刑当作武器，以恐吓民众并镇压异议，且未经正当程序处决示威者之举相当于「国家核准的杀戮行为」。

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日内瓦联合国人权办公室（United Nations Human Rights Office）表示，伊朗的反政府示威活动已延烧近4个月，德黑兰已因此处决4人，还有2人即将遭受极刑，且据报至少还有17人被判死刑。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）的办公室指出：「伊朗政府正将刑事诉讼和死刑当作武器，以惩罚参加示威活动的个人，同时制造民众的恐惧，以铲除异议，此举已违反国际人权法。」

图克说：「将刑事程序当作武器，以惩罚行使基本权利的人民，比如那些参与或安排示威的人们，相当于国家核准的杀戮行为。」

他的办公室表示，根据他们收到的讯息，即将被伊朗当局处决的2人分别是19岁的博罗哈尼（Mohammad Boroughani）和22岁的戈巴迪乌（Mohammad Ghobadiou）。

图克强调：「我再度呼吁，伊朗政府应尊重人民的生命和声音，立即暂停执行死刑，并停止所有处决计画。」

© 2023 AFP