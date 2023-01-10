马克宏背水一战 力推年金改革计画

（法新社马德里10日电） 法国政府预计今晚宣布年金改革方案大纲。对总统马克宏（Emmanuel Macron）而言，前方的路可谓险阻重重，他甚至可能为此赔上自己的政治生涯。

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马克宏自2017年上台后就屡次重申，由于人民平均寿命拉长，因此势必也「需要工作更久」；他也坚持必须改革年金制度。

然而，此后受到示威抗议和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击，这位45岁的中间派领导人被迫放弃2020年的首次努力，并在去年4月再度将年金改革问题列为第二个任期的核心施政要点。

报导指，改革除了要简化制度和取消特定产业劳工的特权，还要延后法定退休年龄。目前看来，退休年龄最可能从目前的62岁延至64岁。

巴黎政治学院（Sciences Po University）专家柯特雷斯（Bruno Cautres）告诉法新社，「整体而言，改革的想法并未得到公众支持，尽管部分人可以理解，如果我们活得更久，我们就可能需要工作更长时间。」

如今法国所有工会和多数反对党都在准备战斗。他们将反对改革视为维护社会制度和削弱马克宏地位的一种方式。

在6月的国会选举中，马克宏已遭遇重大挫折，失去国会多数席位。

一名强硬左派工会领袖上周末警告，「如果马克宏要让这个议题成为改革之母…对我们来说，这就会是抗争的开始。」

目前看来，街头示威和罢工似已无法避免。马克宏的上次尝试导致了巴黎30年来时间最长的大众运输停摆。

当局更担心暴力示威风险。早在2018年，身穿萤光黄色夹克的抗议人士就曾封锁道路，引发席卷全国的「黄背心」示威。

此外，马克宏政府还需要在风雨飘摇的国会中争取支持。目前执政党及盟友在国会中占少数，因此若要完成立法，势必需要右翼共和党的支持。

若无法拉拢共和党，总理柏纳（Elisabeth Borne）就只能动用宪法第49.3条载明的权力，以在不经国会投票的情况下强行通过立法。

不过，这样的举动几乎肯定会触发不信任投票。一旦所有反对党联手，政府就可能被推翻。

柏纳将于今天下午5时30分（台湾时间明天凌晨12时30分）公布法案纲要，并于同日稍晚在电视台发表谈话。

© 2023 AFP