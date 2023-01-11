俄乌最惨烈战斗 佣兵组织宣称夺下乌东盐镇苏勒答尔

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯佣兵组织瓦格那集团（Wagner Group）创办人普里格津今天稍早宣布，经过本周的激烈战斗，他的战士已掌控乌东盐矿小镇苏勒答尔，但部分「城市巷战」仍在继续进行。

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普里格津（Yevgeny Prigozhin）透过社群媒体上的新闻服务帐号宣布，「瓦格那部队已控制苏勒答尔（Soledar）全部地区」，但小镇中心地带仍有一些巷战未结束。

法新社指出，无法针对上述说法进行查证。

与克里姆林宫关系密切的商人普里格津还说，「战俘人数」将于稍晚公布。

他发布一张自己身着军装的照片，多名瓦格那战士围着他摆姿势，但普里格津并未说明照片是在哪里拍摄。

俄罗斯新闻社（RIA）也发布另一张普里格津与武装战士的合照，称照片摄于苏勒答尔镇的盐矿场内。

位于乌东工业重镇顿巴斯地区（Donbas）的苏勒答尔距离巴赫姆特（Bakhmut）仅10公里之遥。普里格津7日表示，苏勒答尔镇的重要性在于地下又大又深的矿山隧道，下头可以容纳大军和坦克。

普里格津过去数月以来一直试图夺下巴赫姆特和苏勒答尔，即使俄、乌两军都因此而惨烈牺牲，他也在所不惜。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日晚间则在每日例行谈话中表示，尽管已遭大规模破坏，但乌军仍然坚守巴赫姆特和苏勒答尔。

© 2023 AFP