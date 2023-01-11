反共清洗示威学生失踪 印尼昔日迫害佐科威表遗憾

（法新社雅加达11日电） 印尼总统佐科威今天在演说中对印尼政府过去侵犯人权的迫害行动，表达遗憾之意，其中包括1960年代反共大屠杀以及1990年代末期示威学生失踪案。

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1960年代中期，印尼各地超过50万左派人士遭屠杀，苏哈托（Suharto）的长期独裁统治就此展开。苏哈托反共立场坚定，持续数十年。

反共清洗导致印尼共产党（Indonesian Communist Party）垮台，印尼共产党一度是全球第三大共产党，仅次于中国和苏联。

佐科威（Joko Widodo）今天在首都雅加达发表演说时指出：「秉持理解和诚挚的心，我身为国家领导人，坦承过去发生数起大规模侵犯人权事件，我对此深表遗憾。」

「对于这些受害者和他们的家人，我深表同情，感同身受。」

他说，政府将努力「替受害者平反」。他未排除司法解决方案，也未具体说明政府相关作法。

佐科威也提到1998年大型街头抗议活动中，许多遭谋杀或被绑架的示威学生和抗议人士。这波抗议潮导致苏哈托30年的独裁统治结束。

佐科威还胪列其他10件过去迫害人权的事件，这些事件发生佐科威上台前，从1960年代到2000年代初期。这些事件是根据佐科威去年下令成立一个委员会调查的结果。

人权团体指出，佐科威仅表遗憾，就和在他之前的印尼领导人一样，这样不够。

国际特赦组织（Amnesty International）印尼分会会长哈密德（Usman Hamid）告诉法新社：「仅是承认还不够。不应只有遗憾，还必须道歉。」他指出，政府应该透过法院处理这些迫害人权的问题。

© 2023 AFP