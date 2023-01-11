曾因性侵男童遭定罪 澳洲枢机主教派尔辞世

（法新社雪梨11日电） 教会人员今天证实，澳洲枢机主教派尔（George Pell）已在义大利罗马辞世，享寿81岁。派尔在澳洲曾因性侵男童被定罪，后来定罪撤销。

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雪梨大主教费雪（Anthony Fisher）在提供给法新社的声明中说：「我怀着深切的悲痛证实枢机主教派尔今天凌晨在罗马辞世。」

「这个消息对我们所有人来说都是一大冲击，请为派尔枢机主教的灵魂安息祷告，并祈求他的家人和所有爱他并在此时为他悲伤的人能得到安慰。」

派尔先前在罗马接受髋关节手术，据义大利「晚邮报」（Il Corriere della Sera）报导，派尔10日死于手术相关并发症。

在澳洲入狱前，派尔广泛被认为是罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）的得力助手，位列教廷第3号人物。

2014年，他担任教廷经济秘书处（Secretariat for the Economy）主管，负责根除教会腐败。2017年派尔自愿返回澳洲面对性侵指控，他极力否认性侵，直至去世。

一审因陪审团未得出一致结论而告终，但二审认定派尔1990年代性侵两名13岁的唱诗班男孩。

2019年，派尔被判处6年徒刑，并被记录为性犯罪者。他在墨尔本附近监狱度过了12个月，后经上诉，获澳洲高等法院撤销定罪，为他2020年底重返罗马打开大门。

尽管发生丑闻，派尔仍受到教廷欢迎，2021年还在使徒宫（Apostolic Palace）获教宗接见，他上周也参加了在圣伯多禄广场（St Peter's Square）举行的教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）葬礼。

澳洲维多利亚州（Victoria）小镇出身的派尔，是历来在罗马天主教会地位最高的澳洲人。

但派尔的争议未随他的死而落幕，1名前辅祭员的父亲今天透过律师表示，他针对派尔性侵儿子提出的法律诉讼会继续下去。

这名辅祭儿童已于2014年去世。

这名父亲指责教会虐待他的儿子，2021年向派尔和墨尔本教区（Archdiocese of Melbourne）提出索赔。此案于去年7月曝光，澳洲媒体有广泛报导。

© 2023 AFP