曾是蒲亭在基辅最大盟友 梅维楚克遭撤乌克兰公民身分

（法新社基辅10日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，他已撤销前议员梅维楚克（Viktor Medvedchuk）的公民身分。梅维楚克一度被视为俄罗斯领导人蒲亭在基辅的最大盟友，被控犯有叛国罪。

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泽伦斯基在每日讲话中说，去年9月在换囚中移交给俄罗斯的前乌克兰议员梅维楚克，和其他3人一同被撤销了公民身分。

泽伦斯基说，根据宪法与乌克兰安全和国家移民服务部门准备的资料，「我决定终止4人的公民身分」。

他说，对「选择不为乌克兰人民服务，而是为来到乌克兰的凶手服务」的人，这样做相当适切。他还警告说，这不会是「最后一次做出此类决定」。

乌克兰9月交给俄罗斯50多名囚犯、换回215名被俘的乌克兰士兵，梅维楚克就是当时交给俄罗斯的囚犯之一。那是自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，俄乌最大的一次换囚。

梅维楚克去年在俄罗斯入侵时逃脱软禁，但没多久就在4月被乌克兰特种部队逮捕。

这位超级富有、曾被称为乌克兰政坛「黑暗王子」的权力掮客，曾试图从俄罗斯吞并的克里米亚窃取天然资源，并将乌克兰的军事机密交给莫斯科，因此被控叛国罪。

© 2023 AFP