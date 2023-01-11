法国拚退休金改革 欧洲各国退休年龄各异

（法新社巴黎10日电） 据欧洲联盟（EU）数据，法国劳工较许多欧洲国家民众还要早退休，这表示法国支付的退休金费用比多数国家来得要高。

广告 继续浏览后续

简而言之，这就是法国总统马克宏（Emmanuel Macron）为何要藉由让民众工作更久，再次尝试改革国家负债累累的退休金制度的原因。

在法国，法律允许劳工在62岁退休，不过若劳工工作和缴款未达足够年资，无法保证最后能领到全额退休金。马克宏现在希望将退休年龄提高到64岁。

德国、义大利和丹麦的法定退休年龄均为67岁，西班牙现行制度为66岁，2027年将提高至67岁。在英国，请领国家退休金的现行退休年龄也定在66岁。

但各国退休金制度大相迳庭，而年纪轻轻便投入职涯，或工作特别需要劳力的人，往往被允许较早退休。

一个比较好的比较基准，是看人们实际退休的年龄。

根据欧洲联盟执行委员会（European Commission）2019年的数据，法国劳工平均退休年龄为62.3岁。

这远比劳工平均于65.5岁请领退休金的义大利，64.6岁的德国、64.3岁的葡萄牙及64.2岁的西班牙要早。

整体来看，欧盟民众平均退休年龄为63.8岁，其中卢森堡劳工最早退休，平均60.2岁就挥别职场。

© 2023 AFP