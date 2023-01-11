波索纳洛藏身佛州铁粉闯巴西国会 拜登政府陷尴尬局面

（法新社华盛顿10日电） 巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的支持者发生暴动，波索纳洛本人却避走美国佛州，对于上台时承诺支持民主的美国总统拜登来说，这无疑是让华府尴尬的政治难题。

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佛州数十年来一直是拉丁美洲前强人与右翼领袖的流亡地点，近来则是美国前总统川普选定的第二家乡。而川普正是波索纳洛的政治知音，曾在败选后发起「选举被窃」这套说词。

波索纳洛在去年10月的巴西总统决选败给鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），但从未承认败选。他于卸任前2天远走美国佛州，拒绝参加鲁拉元旦的就职典礼。1月8日，波索纳洛的支持者涌入并占据巴西总统府、国会与最高法院数小时，宛如2021年1月6日川粉闯入美国国会翻版。

拜登与鲁拉通话时表示将「坚定不移地」支持巴西民主，并邀请他访问白宫。但在美国与巴西，若干右翼国会议员都要求华府采取进一步行动，将波索纳洛驱逐出境。

美国联邦众议员卡斯楚（Joaquin Castro）在推特（Twitter）发文写道：「不能允许本地恐怖分子与法西斯主义者套用川普的剧本来破坏民主。我们不能让波索纳洛藏身佛州，他一直逃避他所犯罪行的责任。」

拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）说，美国尚未收到巴西关于波索纳洛的任何要求，但如果有这些要求，华府将「严正」看待。

大西洋理事会（Atlantic Council）拉丁美洲中心副主任桑达（Valentina Sader）说：「就某方面来说，这样的尴尬局面是正常的。」

她说：「由于波索纳洛总统人在美国，导致巴西出事，美国也被卷进对话之中。」

但桑达说，波索纳洛不在巴西也可以是鲁拉的良机，让鲁拉可以不聚焦波索纳洛，反而趁势让国民团结一心，毕竟横跨各政治光谱的巴西民众均谴责8日的这波攻击案。

2020年大选击败川普后，拜登矢言将发起全球运动、鼓吹民主。桑达说，巴西攻击案将让鲁拉与拜登成为更紧密的盟友，在交流之中汲取教训。

与语不惊人死不休的川普不同的是，波索纳洛在佛州十分低调，曾被人看到独自在速食连锁店肯德基（Kentucky Fried Chicken）用餐。他现在住在巴西前综合格斗冠军奥尔多（Jose Aldo）位在佛州奥兰多（Orlando）的住家，距离迪士尼世界（Disney World）不远。

波索纳洛同时在推特谴责「劫掠」公共建筑的行为。他接受美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil）访问时说，他原本计划1月底回国，但9日在奥兰多一间医院治疗2018年被刺的伤势后，现在考虑因健康因素提早返国。

即使不打算自我流放，素有「热带川普」之称的波索纳洛在佛州已有一票支持者；旅居美国的巴西人有近1/4住在佛州，且波索纳洛2020与2022年也曾以总统身分访问当地。

不少知名的前领袖逃到佛州，包括近一个世纪前统治古巴时有「热带墨索里尼」称号的马查多（Gerardo Machado）以及尼加拉瓜独裁者德瓦伊莱（Anastasio Somoza Debayle）。德瓦伊莱在遭推翻后藏身迈阿密豪宅，但庇护请求遭卡特（Jimmy Carter）政府驳回。

卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）专家卡洛塞斯（Thomas Carothers）说，川普把「选举否定主义」（election denialism）变成一股国际势力。他说，巴西与美国有强烈相似之处，特别容易受到影响。

但他说有更多国家值得审慎关注，包括墨西哥。墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）已在推动选举系统全面性改革；土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）则是在他所属的执政党4年前不甘心自家候选人输掉伊斯坦堡市长选举、取消重选依旧败选后，今年将面临总统大选挑战。

卡洛塞斯说，选举否定主义「真的不是新的概念」，「只是川普把这当作策略推广，在全球前大肆宣扬说，就连美国的选举也都可以被质疑」。

© 2023 AFP