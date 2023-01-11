美诺捐爱国者防空系统 并助乌克兰训练操作

（法新社华盛顿10日电） 美国将在奥克拉荷马州的一座基地训练一批乌克兰人员，教他们使用及维护美方提供给乌国当局的「爱国者」防空系统。

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华府去年底承诺提供爱国者（Patriot）防空系统给乌克兰，来帮助乌国对抗俄罗斯不断的空袭；这对过去一再请求美方提供这套系统的乌国来说，可谓一大胜利。

美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）准将告诉记者说：「训练乌克兰部队使用爱国者防空系统的工作，最快下周将在奥克拉荷马州的西尔堡（Fort Sill）展开。」

赖德说：「这项训练将让90到100名左右的乌克兰军人在预计持续数个月的训练过程中操作、维护并维持这套防御系统。」

他补充说：「一旦投入战场，爱国者将为乌克兰的防空能力做出贡献，并为乌国人民提供另一种能力，来抵御俄罗斯正在进行的空袭。」

雷神公司（Raytheon）生产的MIM-104爱国者是一种地对空飞弹（SAM）系统，当初是为了拦截在高空飞行的飞机而开发。

爱国者在1980年代进行改良，以专注于对付战术弹道飞弹带来的新威胁，首度派上用场的时机，是波斯湾战争期间用来对付伊拉克所使用的俄制飞毛腿飞弹。

爱国者已在沙乌地阿拉伯被证实能有效对抗从叶门发射的伊朗制弹道飞弹。雷神公司表示，自2015年以来，爱国者已在战斗中拦截了150多枚弹道飞弹。

国际上乌克兰支持者的目标，是要为乌国建立由低、中、高空系统组成的多层防空系统，以抵御各种威胁。

© 2023 AFP