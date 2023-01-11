风暴袭加州 至少16死

（法新社加州蒙特斯托10日电） 无情的风暴今天再次侵袭加州，这是数周来极端天气造成至少16人死亡、并让广大地区惨遭蹂躏之后，最新的破坏性灾难事件。

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倾盆大雨造成洪水泛滥、公路干道关闭、树木倒塌，驾驶和乘客被卷走，还有1名5岁男童在加州中部失踪。接下来还有更多雨雪袭击这个美国人口最多的州。

根据电力供应追踪网站poweroutage.us数据，今天加州约有16万户家庭与企业停电。

国家气象局（National Weather Service）表示，明天将有新风暴来袭，加州北部将再降下180毫米雨量，内华达山脉（Sierra Nevada）降雪量将增加数英尺。

国家气象局描述了「大气河流事件的无尽冲击」，这是2005年以来最强大的风暴系统。

英国哈利王子（Prince Harry）与妻子梅根（Meghan Markle）居住的蒙特斯托镇（Montecito）遭大雨侵袭 ，数周来已因豪雨浸透的山丘可能发生危险的土石流，当局已下令疏散。

居民德穆耶（Daniel DeMuyer）告诉法新社：「因为山就在那里，真的下大雨时，降雨的速度非常快…很快就会非常危险。」

「这是居住在如此美丽地方的代价，像这样下大雨的时候，会造成很多破坏。」

© 2023 AFP