WEF研究：生活成本危机将成全球最大风险

（法新社伦敦11日电） 世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）下周将在瑞士达沃斯举办年度会议。WEF今天发布最新研究报告示警，「生活成本危机」将成为全球未来2年的最大风险。

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法新社报导，去年2月，石油和天然气主要生产国俄罗斯入侵农业大国乌克兰，引发能源和粮食成本飙升，全球通膨迄今仍处于高位。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情带来的供应限制也导致消费者物价创下数十年来新高。

WEF发布的研究指出，「冲突和地缘经济紧张局势已引发一系列相互关联的全球风险，其中包括未来2年可能持续出现的能源和粮食供应紧缩，以及生活成本大幅增加和偿债负担大大加重。」

研究还称，这些「危机可能破坏应对长期风险的努力，特别是与气候变迁、生物多样性和人力资本投资相关的作为」。

该研究由谘询服务业者Marsh McLennan与苏黎世保险集团（Zurich Insurance Group）共同完成，研究报告还纳入了1200多名全球风险专家、政策制定者和产业领袖的观点。

报告将「生活成本危机」列为「2025年前最大的短期风险」，其次是自然灾害、极端天气事件和「地缘经济对抗」（geo-economic confrontation）。

WEF执行董事札希迪（Saadia Zahidi）表示，「短期风险主要包括能源、粮食、债务和灾难。最脆弱的人口正在遭受苦难━多重危机肆虐下，可能成为弱势的人口正在迅速增加，无论是在富国还是穷国都一样。」

研究呼吁全球领导人「平衡短期和长期的考量，集体采取果断行动」。

研究结论指出，各方需在强化「金融稳定、科技治理、经济发展，以及研究、科学、教育和卫生投资」方面展开合作。

此前，许多分析师警告，由于通膨居高不下，2023年全球经济将陷入衰退。

© 2023 AFP