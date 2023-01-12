俄称拿下乌东关键矿城 泽伦斯基持续否认

（法新社乌克兰克拉莫托斯克11日电） 俄国「瓦格纳」佣兵组织经数周猛攻后声称拿下乌东关键矿城苏勒答尔，俄国国防部也发布侵乌指挥阶层调整，但乌克兰总统泽伦斯基今天坚称苏勒答尔仍在激战。

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苏勒答尔沦陷与否仍未确认，尽管瓦格纳组织声称已完全控制当地，但克里姆林宫仍暂保审慎，未宣布胜利。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）则在每日例行谈话时坚称苏勒答尔仍未丢。

他说：「恐怖主义国家及其宣传机器试图佯称在苏勒答尔取得成功，但当地仍在交战。」

莫斯科与基辅都坦承在苏勒答尔的战事持久且血腥；若当地确实被俄国夺下，将是俄方几个月来在乌克兰战场取得的最大胜利。

苏勒答尔是乌东顿内茨克（Donetsk）一处位于巴赫姆特（Bakhmut）北侧约15公里的盐矿城镇；俄军数月来也一直想拿下巴赫姆特这座较大的枢纽城市。

瓦格纳佣兵组织老板普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天声称整个苏勒答尔（Soledar）已在瓦格纳佣兵控制之下，目前包围在市中心的残余乌军巷战。

俄国官媒俄新社（RIA）刊出一张据称是拍自苏勒答尔地下盐矿场的照片，可看到普里格津与武装的瓦格纳战士在矿坑内合影。

但基辅官员声称，照片是在其他地方所摄。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天指派参谋总长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）亲任侵乌作战指挥官，取代3个月前才接指挥官的俄国空天军司令苏洛维金（Sergei Surovikin）。

俄罗斯国防部在声明中说：「拉高特殊军事行动的指挥层级是出于目标规模扩大，以及需要在不同军种和各单位间更密切协调。」

除调整由格拉西莫夫亲任侵乌指挥官，这次还增设3名副指挥官，分别是苏洛维金、地面部队司令萨柳科夫（Oleg Salyukov）、副参谋总长吉姆（Aleksey Kim）。

© 2023 AFP