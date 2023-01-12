儿童气喘疑与瓦斯炉有关 研究引发天然气安全辩论

（法新社巴黎12日电） 最新研究显示使用瓦斯炉做菜和12%左右的儿童气喘案例有关，引发各界激辩厨房瓦斯炉的健康风险，美国境内也浮现要求加强监管的呼声。

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研究报告作者表示，调查结果显示若家庭使用电热炉或IH感应炉，美国约65万儿童就不会罹患哮喘病，并将天然瓦斯对健康的影响与二手菸相提并论。

然而，一位参与研究的专家质疑这项报告结果，并指出和使用木材、木炭煤炭做菜相比，天然瓦斯还是比较健康。燃烧木材、木炭和煤炭做菜绝大多数出现在开发中国家，这些方式预估每年造成320万人死亡。

这项经过同侪审核的美国研究上月发表于「国际环境研究与公共卫生期刊」（International Journal of Environmental Research and Public Health）。

这项研究利用2013年一项回顾41项之前研究的报告，计算出在有瓦斯炉家庭中罹患气喘的风险。研究将这个数据和美国人口普查数据整合后，得出12.7%美国儿童气喘和瓦斯炉有关的结论。

欧洲一项9日发表的研究报告，使用同样的计算公式，发现欧洲联盟（European Union）12%儿童气喘和天然气做菜有关。这项报告尚未通过同侪审核，由能源效率组织CLASP和欧洲公卫联盟（European Public Health Alliance）共同发表。

欧盟的报告包括荷兰研究组织TNO以电脑模拟分析暴露在不同欧洲家庭厨房的空气污染。

结果发现除安装抽油烟机的大厨房以外，在所有情况下，每周会有多次的二氧化氮水准超过欧盟和世界卫生组织（WHO）的指引。

根据WHO，燃烧天然气产生的二氧化氮是和气喘与其他呼吸道疾病息息相关的污染源。

这项研究出炉的时间点，恰值美国国内正在检视瓦斯炉的安全性。

美国消费产品安全委员会（Consumer Product Safety Commission，CPSC）委员楚卡（Richard Trumka Jr）9日推文表示，该局「将考虑各种监管的方式」。

楚卡稍后强调：「CPSC并非找大家瓦斯炉的麻烦。规定将适用于新产品。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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