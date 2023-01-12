利比亚男子巴黎火车站持锐器攻击 6人受伤

（法新社巴黎11日电） 法国警方消息来源与官员表示，一名20多岁的利比亚籍男子今天在首都巴黎繁忙的巴黎北站（Gare du Nord）火车站持锐器刺伤6人，随后遭警方开枪击中并逮捕。

广告 继续浏览后续

巴黎北站是繁忙的通勤枢纽，也是前往法国北部、伦敦和欧洲北部的火车出发站点，堪称世界最忙碌的火车站之一，每天约有70万名来往旅客。

警方将这起刺伤事件视为谋杀未遂，而非恐怖攻击。

凶嫌动机尚不清楚，但警方消息人士随后向法新社确认此人是利比亚人，曾遭当局发出驱逐令。

匿名消息来源表示，凶嫌在3年前抵达法国，并有犯罪前科。

检察官说，6名受害者中，其中1人在上午6时42分遇袭受重伤，其他人则受到轻伤。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）在攻击案现场告诉媒体，整起事件在2分钟内结束。

歹徒行凶时使用的是一把尖锐工具，而非警方最初最所说的一把刀。

达马南说，警察开了3枪后，凶嫌胸部和手臂受重伤，随即送往医院，目前生命垂危。

达马南说，介入制止这场暴力的是几名已经下班的便衣警察，他们使用执勤武器遏止歹徒攻击。

他说，这群警察在总部下班后要搭乘火车回家，不过身上仍有装备。尽管不当值，他们仍获授权使用配备武器。

法新社报导，有一名在这座火车站站岗的边境警察受了轻伤。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP