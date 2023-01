前教宗本笃十六世亲信出书 揭露两任教宗紧张关系

(法新社梵蒂冈12日电) 罗马天主教前任教宗本笃十六世的葬礼仅过1周,他最亲密的助手今天发表回忆录,详细透露已故前教宗与其继任者方济各之间的紧张关系。

长期担任本笃十六世(Benedict XVI)秘书的大主教耿斯凡(Georg Gaenswein)的新书,不仅透露他与2位教宗的私下对话、描述德国籍已故教宗如何上台,还揭露他2013年荣退之后的10年退休生活。

在「只说事实:我在本笃十六世身边的日子」(Nothing But the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI,暂译)一书中,耿斯凡说前教宗对方济各的部分决定感到困惑,且方济各显然试图抑制前任教宗。

梵蒂冈尚未正式针对这本新书做出回应,但教宗方济各(Pope Francis)9日曾召唤耿斯凡私下会晤。此前数天,66岁的耿斯凡才在出版前的专访中泄漏心中多年来的不满。

耿斯凡在访问中声称,当方济各成功推翻前任对放宽传统拉丁弥撒使用限制的决定时,「本笃非常心痛」。

耿斯凡自2003年开始担任本笃十六世的秘书,陪伴在他身边多年。在已故教宗最后的岁月里,他陪着本笃住在梵蒂冈的1座修道院内,担任他的看门人。

本笃十六世去年12月31日辞世,享耆寿95岁。他生前一直是天主教会保守派代表人物,这一派认为教宗方济各的思想与做法过于自由。(译者:施施/核稿:陈政一)

© 2023 AFP