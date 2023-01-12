吁西方提供长程飞弹 基辅：否则俄乌战争恐持续数十年

（法新社基辅11日电） 乌克兰总统顾问波多利雅科表示，倘若乌军获得更多西方武器，尤其是长程飞弹和重型战车，乌克兰将能在2023年打赢战争，否则这场战争恐持续「数十年」。

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波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）还说，「最血腥」的战斗目前正在乌东城镇巴赫姆特（Bakhmut）和苏勒答尔（Soledar）上演。

他受访时说：「只有射程超过100公里的飞弹，才能大举加速解除我国领土遭占领的状态。」

美国去年向乌克兰提供射程约80公里的飞弹系统，外界认为，这些武器系统在许多方面扭转了冲突局势，对基辅有利。

基辅最近也从法国手中，收到了类似的武器系统。

然而，乌克兰正在向华府施压，要求美国提供射程约300公里的「陆军战术飞弹系统」（ATACMS）。

这些武器系统将使乌军能够瞄准位于乌克兰领土深处、莫斯科控制的俄罗斯军火库；乌军目前拥有的武器射程尚不足以涵盖俄国军火库所在范围。

波多利雅科说，乌克兰能够「摧毁遭占领土上的所有俄罗斯军事基础设施，包括在乌东顿巴斯地区（Donbas）」和2014年遭莫斯科兼并的黑海克里米亚半岛（Crimea）。

不过美方对于是否向乌克兰提供长程飞弹一直犹豫不决，担心局势升级将导致美俄更直接对抗。

波多利雅科说：「我们不会攻击俄罗斯。我们正在进行一场彻头彻尾的防御性战争。」

他还说，乌克兰也需要装甲车，特别是重型战车，例如德国豹式战车（Leopards）和火炮。

波多利雅科补充说：「法国已开始向我们运交轻型战车。这非常好。但我们仍希望获得250、300至350辆重型战车。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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