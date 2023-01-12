无尽风暴肆虐美国加州 气象局：进一步向北移动

（法新社加州圣克鲁斯12日电） 美国国家气象局今天宣布，持续不断袭击美国加州的连串风暴将进一步向北移动。当地仍在持续努力应对大规模洪灾和山崩。

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法新社报导，近日袭击美国西岸地区的一系列风暴已酿成至少18人死亡，部分地区还出现150年来从未见过的惊人降雨量。

加州多地发生洪灾，社区被冲毁、电线倒塌，落石堵塞道路。

昨天，加州北部的大片地区皆属于洪水高风险或冬季天气警报地区。

美国国家气象局（National Weather Service）警告，「预计未来2天，最大的豪雨将影响加州西北部，降雨量可能达到数英寸。」此外，这个天气系统还将影响美国太平洋西北岸其他州，直至14日早上。

根据电力供应状况追踪网站Poweroutage.us的数据，今天稍早，加州有超过3万5000户家庭和企业断电，整个州状况频传。

截至昨天，一名在圣路易斯奥比斯波 (San Luis Obispo) 洪水中失踪的5岁男孩仍然下落不明。

据洛杉矶时报（LA Times）统计，加州已确认的18名罹难者包括受困在淹水汽车上而死的驾驶、被倾倒树木击中的人、在落石下丧生的一对夫妇，以及在洪水中发现的罹难者遗体等。

© 2023 AFP