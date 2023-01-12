智库清出旧机密文件 拜登：不知内容并感惊讶

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登表示，在智库宾州拜登外交和全球参与中心他本人曾使用的办公室中，发现他担任副总统期间的机密文件，他不知道这些机密文件内容，也对此发现感到讶异。

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拜登在墨西哥市峰会之后告诉媒体说：「大家都知道，我对机密文件、机密资讯态度严谨。」

拜登说：「我听取了有关这一发现的简报，并对有政府文件纪录被带到那个办公室感到惊讶。我不知道那些文件的内容为何。」

他表示：「我们正在全力配合审查。」并说他希望审查工作能尽快完成。

拜登的法律顾问索柏（Richard Sauber）9日在声明中指出，这些机密文件是拜登的私人律师于去年11月在清理办公室时发现的，并已将文件交给处理所有此类资料的国家档案局（National Archives）。

他描述在宾州大学附属智库宾州拜登外交和全球参与中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）一个上锁的柜子里，发现「少量标记着机密的文件」。

索柏说，「这些文件都不是先前任何调查的主题」，而相关文件移交当局后，拜登的律师也配合「确保国家档案局妥善保管欧巴马政府的任何纪录」。

被发现的10份机密文件，包括美国在乌克兰、伊朗及英国等为主旨的情报备忘录和简报资料。（译者：纪锦玲）

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