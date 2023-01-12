美众院通过2项堕胎相关措施

（法新社华盛顿11日电） 美国共和党联邦众议员今天通过2项措施巩固他们的反堕胎资历，尽管自己人也指责他们在这个高度敏感的议题上与较温和的民意脱节。

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共和党人本月夺回众院多数席次，这是去年最高法院裁定取消联邦对堕胎权的保障以来，他们首次在华盛顿掌控权力。

今天他们没有浪费时间，通过两项关于敏感堕胎议题的决议，其中较无争议的，是针对攻击参与反堕胎运动的教会、团体和设施者加以谴责。

另1项则要求医疗照护业者，确保在晚期堕胎（通常是指怀孕21周左右之后）中幸存的婴儿得到照顾。

这项法案很大程度上只有象徵意义，因为它针对的是极罕见的结果。大约只有1%的堕胎是晚期堕胎，且这项保护已纳入2002年规定婴儿拥有完整人的权利的法律中。 2项决议大致依照党派路线通过，几乎没有民主党人支持，但也没有机会获民主党控制的联邦参议院批准。

限制堕胎权仍是共和党基础的关键，并得到众院和参院绝大多数党员支持。

共和党领导人表示，他们正在兑现去年期中选举时做出的承诺，众院多数党领袖史卡利塞（Steve Scalise）在声明中说：「我很自豪共和党人正在兑现我们对美国人民的承诺，所有生命都是神圣的，必须获得保护。」

© 2023 AFP