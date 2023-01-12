美第一夫人动手术 切除皮肤癌病灶

（法新社华盛顿11日电） 白宫医生表示，医生群今天为美国第一夫人吉儿（Jill Biden）动手术，成功切除她身上两个癌症肿瘤，并认为她目前已没有危险。

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吉儿今天清晨在总统拜登陪同下，乘坐总统直升机飞往华府郊区的华特里德国家医学中心（Walter Reed National Medical Center）进行莫氏显微手术（Mohs Surgery）。

白宫医生欧康纳（Kevin O'Connor）在备忘录中指出，第一夫人吉儿术后「面部肿胀和瘀伤，但精神状态与感觉都良好」。

吉儿的发言人瓦迪维亚（Vanessa Valdivia）在声明中说，今天稍晚夫人回到了白宫，「情况与精神状态都很好」。

法新社报导，医生最初安排的是一项小手术，是要切除她右眼附近的一个病变，以确定是否为癌变。

欧康纳说，手术后证实小病灶是基底细胞癌（basal cell carcinoma，BCC）。所有癌组织都被成功切除。

医生群在吉儿的胸部左侧发现了另一处病灶，结果证明是癌变，并以相同手术将它切除。

医生也在吉儿的左眼睑上发现另一「小病灶」，已完全切除，并送去进行组织化验。

欧康纳强调，基底细胞癌不会像其他较严重的皮肤癌扩散或转移。

71岁的吉儿是美国史上最年长的第一夫人，而她80岁丈夫拜登是美国最年长的总统。 据了解，吉儿在白宫内部发挥重要影响力，并也会成为拜登是否竞选连任的关键人物。目前拜登已表明他有意寻求连任，但尚未正式宣布决定。（译者：纪锦玲）

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