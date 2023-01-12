联合国：全球水坝淤积蓄水量减 威胁水资源与能源安全

（法新社巴黎11日电） 根据联合国今天公布的研究报告，全世界将近5万个大型水坝由于沉积物增加，最晚到2050年恐怕会减少1/4以上蓄水量，进而损害水资源与能源安全。

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联合国大学（United Nations University）指出，最晚到2050年，这些水坝的蓄水量将由6兆立方公尺减少至4兆6550亿立方公尺，因此必须采取行动来处理这个问题并保护重大的储水基础设施。

自然水流中断会使泥沙在水库沉淀下来成为淤积，造成水力发电机损坏从而使发电中断。

有阻碍力的沉积物顺河而下，也可能使上游地区容易出现水患，并损害下游的动植物栖地。

联合国这项研究查看了全球150个国家4万7000座以上水坝的资料，发现最初的蓄水量已减少16%；并指出，美国水坝最晚到2050年将减少34%蓄水量，预估巴西将减少23%，印度减少26%，中国减少20%。

根据这项报告，到了21世纪中，全球各水坝和水库将减少大约1.65兆立方公尺蓄水量，接近印度、中国、印尼、法国和加拿大的年度总用水量。

研究人员指出，此事攸关重大，因为这些大型水坝是全世界水力发电、防洪、灌溉和饮用水的重要来源。

© 2023 AFP