逾百万人连署反对鱼翅交易 欧盟执委会展开调查

（法新社布鲁塞尔11日电） 欧洲联盟今天表示，一份反对欧洲鱼翅交易的请愿书已获得超过百万人连署，迫使欧盟执委会展开相关调查。

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「拒绝捕鲨割鳍－反对鱼翅交易」运动人士呼吁欧盟禁止在区域内从事相关交易，「包括进口、出口和转运鱼翅，除非是自然附着在鱼体上」。

主办单位表示，尽管自2013年起禁止欧盟船只和在欧盟海域捕鲨割鳍，欧盟仍是最大的鱼翅出口地区之一，也是全球鱼翅交易的主要中转枢纽。

根据欧盟规定，捕获的鲨鱼入港时，鱼鳍必须与鱼体自然相连。

只要请愿内容从至少7个成员国搜集超过百万人连署，就能透过「欧洲公民倡议」（European Citizens' Initiative）机制，迫使欧盟执委会调查某一问题，后续则可建议立法、采取其他措施或选择完全不采取行动。

欧盟执委会必须在2023年7月11日前对反对鱼翅交易请愿书做出正式回应。

欧盟执委会说，在环保团体海洋守护者（Sea Shepherd）支持下，这项于2020年初发起的请愿今天获得有111万9996人连署，其中近50万人来自德国。

先前曾成功募集超过百万人连署的请愿包括保护蜜蜂和禁止笼养农场动物。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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