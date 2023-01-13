加、日领导人承诺合作 强化经济和安全面向往来

（法新社渥太华12日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）与日本首相岸田文雄承诺合作，双方称两国将加强经济及针对印度太平洋地区安全面向上的往来。

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杜鲁道在渥太华举行的联合记者会上说：「我们谈了很多有关加拿大如何成为可靠供应商，不仅是供应能源，还有商品的重要矿产与资源，包括农业资源。」

两国领导人此次会晤，也是处理日本重大国防战略改革的一个机会；日本上月才刚宣布大幅增加国防预算。

杜鲁道乐见日本的改革，也提到俄罗斯、中国等「威权势力」在东亚崛起；他说，加拿大认为，中国政府在世界舞台上「愈来愈有破坏力」。

岸田文雄是加拿大去年11月宣布新的印太政策以对抗中国影响力之后，第一位访问加国的亚洲领导人。

岸田文雄说，「随着国际秩序面临诸多挑战」，日本将「强化与加拿大合作，以维持、加强和平与稳定」。

他补充说：「我们都同意，将强烈反对单方面以武力改变东海、南海现状的企图。」

岸田文雄近日在欧洲访问，获得法国、英国在亚太地区新的安全合作保证。

在能源方面，岸田文雄表示，他认为液化天然气将在日本能源转型上发挥关键作用。

加拿大可望成为日本和韩国的重要能源供应商，尤其是透过预定2025年在加国西部卑诗省（British Columbia）启用的液化天然气出口站。

岸田文雄结束加拿大访问行程后，明天将前往美国华府。

© 2023 AFP