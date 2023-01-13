反政府暴民闯总统府等机关 巴西总统：有内应

（法新社巴西利亚12日电） 巴西总统鲁拉表示，闯进总统府等数个政府机关的反政府暴民，可能是获得内应才能得逞。

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鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的资深幕僚表示，揪出这些人的任务并不容易，但他们已经着手调查，要知道是谁让波索纳洛（Jair Bolsonaro）的支持者冲进总统府并大肆破坏。

鲁拉说：「宪兵中有许多人涉入此事，武装部队里有不少人是共谋。我确定有人打开总统府大门，让那些人（指示威群众）进来，因为门没有被破坏。」

鲁拉进一步批评，波索纳洛的支持者在巴西各地军事基地外聚集了两个月之久，要求军方推翻去年10月大选结果，军方却未采取任何措施阻止这一切。

数以千计呼吁发动军事政变推翻鲁拉、让波索纳洛重掌大权的示威者8日闯进巴西最高法院、国会、总统府等地，这些地方的窗户、家具、电脑、艺术品都被砸毁。

负责巴西首都治安的警察并未阻止暴徒硬闯，社群媒体上甚至有一些警察与示威者自拍及闲聊的影像。

一直到鲁拉下令联邦政府介入当地维安后，镇暴警察才用催泪瓦斯驱离群众，并逮捕约1800名抗议群众。

总统府内的4名国家安全顾问办公室值班人员很快就受制于抗议群众，办公室也遭洗劫，只能眼睁睁看着抗议群众猛踹鲁拉办公室的强化门，但他们最终未成功闯入。

一名总统府发言人表示，国家安全顾问办公室的电脑被带走，内含机密资讯的硬碟也消失得无影无踪。发言人古特瑞斯（Guto Guterres）表示，装有电击枪的箱子也空了。

© 2023 AFP