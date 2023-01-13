法国议论是否规定学生穿制服 第一夫人发声支持

（法新社巴黎12日电） 法国社会持续争论是否应规定学生穿制服，极右派也正在国会力推强制全国学校统一穿制服的法案。法国第一夫人碧姬．马克宏（Brigitte Macron）加入辩论，支持学生穿制服。

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法国本土所有公立学校均未强制规定学生穿制服，现任教育部长恩迪亚耶（Pap Ndiaye）也反对制定相关法律。

法国政府正规划把退休年龄从62岁延后到64岁，工会下周将发起大规模罢工，但法国媒体今天持续关注学生制服引发的争论。

69岁的碧姬．马克宏曾是高中戏剧教师。根据「巴黎人日报」（Le Parisien）昨天刊出的访谈，她说自己在学生时代穿过制服。

碧姬．马克宏回答一名14岁女生的问题时说：「我在学生时期穿过制服，穿了15年的深蓝短裙、深蓝毛衣。我觉得不错。」

她还表示：「穿制服抹去了差异，节省了时间。一早选择要穿什么衣服是很花时间的事，（买名牌衣服）也花钱。所以我赞成学生穿制服，但设计要简约，又不会太沉闷。」

有7位民众在这场访谈中与碧姬．马克宏对话，他们谈了许多议题，除了学校制服，还有性骚扰、带手机上学、拼字问题和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）早餐喝的果汁。

历史学者列李佛瑞（Claude Lelievre）说，穿制服的规定最早是在拿破仑（Napoleon）时代于法国中学实施。

有些公立学校一直到1960年代都还保留穿制服的规定，但在1968年5月的学生运动之后，这类措施大多已经取消。

如今，只有极少数学生需要穿制服，例如在军事院校或一些私立学校。

在法国的海外领地，穿制服倒是比较常见。举例来说，马丁尼阁岛（Martinique Island）约有1/3的公立学校规定要穿制服。

法国极右翼政党「国民联盟」（Rassemblement National）今天在国民议会提出7项法案，其中一项攸关学校制服。

国民议会议员玛琳．雷朋（Marine Le Pen）虽已卸下国民联盟党主席一职，但在党内仍举足轻重。

她主张，规定学生穿制服是抵抗「伊斯兰教主义者」压力的一种方法，也有助于终结学生「竞相穿着更昂贵、更奢华、更流行服饰」的现象。

虽然右翼的「共和党」（Les Republicains）应该会支持这项法案，但一般认为国民议会仍可能予以否决。

马克宏率领的中间偏右「复兴党」（Renaissance）在这个议题上意见分歧，恩迪亚耶一再表态反对强制学生穿制服。他上周说，「我不想立法规定这一点」，况且学校已经有权自由决定是否穿制服了。

左派也坚决反对规定学生穿制服。

极左派的「不屈法国」（La France Insoumise）国民议会议员寇比雅（Alexis Corbiere）今天说，真正的问题在于学生能否获得优质教育，许多享有特权的家庭都已经把孩子送到私校就读，「穿一样的T恤、短裙解决不了问题」。

「欧洲生态绿党」（EELV）国民议会议员罗梭（Sandrine Rousseau）也主张，制服无助于减少教育不平等问题。她在推特（Twitter）发文说：「必须大举投资公立学校，给予教师应有的薪资。」

© 2023 AFP