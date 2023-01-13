泽伦斯基：供乌军一切所需 捍卫东部工业重镇

（法新社乌克兰巴赫姆特12日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，捍卫东部巴赫姆特和苏勒答尔的乌军将获得他们所需的一切武器装备，以在俄乌战争最血腥的战斗中阻挡俄军。

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法新社报导，基辅当局稍早表示，乌军正浴血奋战以重新掌控东部现在饱受摧残的工业城镇，俄罗斯佣兵本周稍早宣称已占领这些城镇。

经过将近一年战争后，俄罗斯克里姆林宫被迫放弃攻占乌克兰首都基辅等更具野心目标，转而将占领巴赫姆特（Bakhmut）及苏勒答尔（Soledar）等视为主要目标。

泽伦斯基与高阶军官会后在声明中说：「我要强调的是，捍卫这些城市的单位将获得弹药和所需一切物资，准时且不受干扰。」

乌克兰国防部副部长马里亚尔（Ganna Malyar）稍早说，在苏勒答尔的战斗是这场战争中「最凶猛激烈」。

她还说：「尽管情势艰困，乌军仍奋战不懈。」

俄罗斯佣兵组织瓦格那集团（Wagner）昨天宣称麾下部队已拿下苏勒答尔，不过俄罗斯国防部表示战斗仍在进行，乌克兰也否认遭全面攻占。

俄罗斯国防部今天公布的军事地图，未显示苏勒答尔在俄方正规军的掌控之下。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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