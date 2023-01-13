瑞典出现艾尔段人偶吊路灯 土耳其怒召大使抗议

（法新社伊斯坦堡12日电） 土耳其外交部今天愤怒召见瑞典大使，抗议一个库德族团体为表达对土耳其总统艾尔段的不满，在瑞典首都斯德哥尔摩的市政府外将一个艾尔段的人偶倒吊示众。

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瑞典库德族团体罗贾瓦委员会（Rojava Committee）昨天在社群媒体推特（Twitter）发布一段影片，当中可见一个用绳索倒吊的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）人偶，被挂在斯德哥尔摩市政府外一盏路灯上。

罗贾瓦委员会将艾尔段与前义大利法西斯独裁统治者墨索里尼（Benito Mussolini）相比拟。墨索里尼在第二次世界大战最后日子遭到处决后，遗体被倒吊示众。

影片放上墨索里尼的遗体在1945年遭倒吊的照片，接着出现用绳索倒吊的艾尔段人偶在空中摆荡的影片。字幕写道：「历史显示独裁者的结局。」

字幕还写：「该是艾尔段辞职的时候了。把握这次机会下台吧，以免你最终被倒吊在（土耳其伊斯坦堡的）塔克辛广场（Taksim Square）。」

时值瑞典与北欧邻国芬兰仍需要北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其同意两国加入组织，以回应俄罗斯侵略乌克兰后的安全威胁。但土耳其也不断施压两国打压各自境内的库德族团体，安卡拉视这些团体为「恐怖分子」。

罗贾瓦委员会的影片受到关注后，瑞典外交部长比尔史特龙（Tobias Billstrom）随即透过推特发表声明予以谴责。他写道：「将一位民选总统假扮成在市政府外被处决，令人憎恶。」

比尔史特龙不到一个月前才为了促进瑞典顺利加入北约，而赴安卡拉进行友好访问。他在推文中还说，瑞典支持「对政治进行公开辩论」，但不支持「对政治代表人士的威胁与仇恨」。

不过，比尔史特龙的回应显然不足以安抚土耳其。安卡拉今天对罗贾瓦委员会及它眼中瑞典软弱的回应皆予以愤怒抨击。

艾尔段的首席发言人阿尔通（Fahrettin Altun）发布推文表示，土耳其「以尽可能最强烈措辞」谴责罗贾瓦委员会的影片，还说「我们要求瑞典当局对恐怖主义团体刻不容缓采取必要措施」。

土耳其外交部今天也召见瑞典大使赫斯特罗姆（Staffan Herrstrom）对这起事件予以痛斥，并指控斯德哥尔摩违背承诺，同时要求瑞典当局「找到这项行动的犯行者」。（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

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