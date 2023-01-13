美国南部至少7人命丧龙卷风

（法新社阿拉巴马州塞麻市12日电） 美国国家气象局统计，今天全美出现至少33个龙卷风。救援人员证实，南部阿拉巴马州和乔治亚州至少有7人因此丧命。

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当局表示，明天情况有望明朗，届时将能更清楚了解破坏程度并寻找更多受害者。今晚风暴开始减弱后，阿拉巴马州和乔治亚州有数以万计民众无电可用。

阿拉巴马州州长艾维（Kay Ivey）在推特（Twitter）上表示，她「得知有6名阿拉巴马民众在风暴中丧生，感到非常难过」。

乔治亚州巴茨郡（Butts County）验尸官普鲁（Lacey Prue）说，乔治亚州杰克逊（Jackson）一辆汽车遭到倾倒大树砸中，造成一名乘客死亡。

阿拉巴马州塞麻市（Selma）市长柏金斯（James Perkins）表示，龙卷风也袭击了达拉斯郡（Dallas County），吹掀多栋建筑物屋顶，造成「重大破坏」。他呼吁居民远离道路，不要靠近断落的电线。

根据美国国家气象局（National Weather Service）统计，今天全美各地出现至少33个龙卷风，密西西比州、阿拉巴马州、乔治亚州、田纳西州、肯塔基州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州都曾发布龙卷风警告。

© 2023 AFP