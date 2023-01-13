联合国：过去8年全球气温创有纪录以来最热8年

（法新社日内瓦12日电） 尽管反圣婴现象（La Nina）天气模式持续拉长，为地球带来降温影响，但联合国（UN）今天仍证实，包括2022年在内，过去8年地球气温仍是有纪录以来最热的8年。

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法新社报导，联合国辖下世界气象组织（World Meteorological Organization，WMO）表示，2022年全球平均气温比工业化前水准高出约摄氏1.15度。这一年世界面临一连串前所未有的自然灾害，气候变迁使得这类灾害出现机率更高，也更加致命。

美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）和美国国家航空暨太空总署（NASA）今天也发布类似的2022年全球气温数据。NASA署长尼尔森（Bill Nelson）并形容数据「拉警报」。

他说：「森林大火正在加剧，飓风越来越强，干旱带来浩劫，海平面正在上升。」

「极端天气模式威胁着我们这个星球的福祉。我们需要一些大胆的行动。」

世界气象组织指出，过去8年「是有纪录以来全球最热的8年。温室气体浓度不断上升，热量不断累积，助长这样的趋势」。

根据世界气象组织的发现，有纪录以来全球最热的一年是2016年，其次是2019年和2020年。

2022年也是全球全年平均气温连续第8年比工业化前水准至少高出1度。工业化前水准是指介于1850年和1900年的气温。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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