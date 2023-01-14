德媒：德国防长兰布雷特数度失言遭批评 决定辞职

（法新社柏林13日电） 德国数家主要全国性媒体今天报导，德国国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）因一连串失言而饱受抨击，已决定卸下职务。

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「画报」（Bild）最早报导此事，但没有提到消息来源；报导提到，57岁的兰布雷特是自己打算辞职，并非出于总理萧兹（Olaf Scholz）方面的指示。

兰布雷特数周前上传一支影片到社群网路，内容是她回顾以「战争肆虐欧洲中心」作为终结的一年。

影片以柏林的新年庆祝烟火为背景，兰布雷特说，乌克兰与俄罗斯的战争带来「许多特别经验」和「遇见许多优秀又有趣的人」的机会。影片公布后，她就备受批评。

德国主要媒体抨击她不知所云，有些评论员说，她已「不适任部长」一职。

批评人士还质疑，兰布雷特是否有能力领导欧洲最大经济体德国，在俄乌战争后重振德国长期被忽视的武装部队。 自俄罗斯侵略乌克兰以来，兰布雷特和萧兹就经常因为不够积极果断因应这场战事而受到批评。 兰布雷特2022年1月宣布要送5000顶头盔给乌克兰，遭人讪笑，当时乌克兰政府正需要重型武器来抵御俄军。

德国民意调查机构Civey近期调查5000人的意见后发现，77%的受访者希望兰布雷特下台，只有13%盼她留任。

此外，「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）报导，与萧兹同属社会民主党（SPD）的兰布雷特计划在未来一周下台。

德国新闻频道NTV提到，社民党正在党内寻找继任人选。

法新社向德国国防部求证，但发言人不愿对「谣言」置评。

新闻媒体RND稍早报导，兰布雷特19日将接待美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）并举行会谈，但德国国防部发言人不予证实。

兰布雷特与奥斯汀预定20日与其他支持乌克兰的盟国防长前往德国兰斯坦（Ramstein）的美国空军基地，协调对乌克兰的军事援助。

© 2023 AFP