捷克总统大选两强出线 前总理与退役将领月底决选

（法新社布拉格14日电） 捷克总统大选首轮投票今天完成，根据最新开票结果，亿万富豪前总理巴比斯与退役将领帕维尔领先群雄，得票率都超过35%但未能达到过半门槛，必须在月底第2轮投票一决胜负。

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根据捷克统计局公布的将近完成开票结果，巴比斯（Andrej Babis）得票率35.4%居首，帕维尔（Petr Pavel）以35.0%紧追在后，经济学家涅鲁多娃（Danuse Nerudova）以13.9%排第3。另外5名候选人得票率都不到7%。

巴比斯和帕维尔两人将在27至28日的决选对决，看看何者出线成为捷克共和国1993年成立以来的第4位总统，取代现任总统齐曼（Milos Zeman）。捷克有1050万人口，新元首将面临创纪录的通货膨胀率，以及因乌克兰冲突造成的庞大财政赤字。

巴比斯为捷克反对党领袖，曾在2017至2021年间担任总理。帕维尔为前参谋总长，曾任北大西洋公约组织（NATO）军事委员会主席。

路透社指出，巴比斯与帕维尔都可能比齐曼更亲西方。齐曼主张与中国建立更紧密关系，而且直到俄罗斯去年入侵乌克兰之前，他一直采亲俄立场。

巴比斯曾表示，捷克与中国的贸易有严重逆差，有必要更平衡。帕维尔则视中国为安全威胁，他指出，中国在经济、科技和军事有潜力成为中心，但价值观和战略目标与捷克不同，发展双边关系有必要小心。

在捷克，实权由总理掌握，总统是象徵性的元首职位，不过在政坛仍相当有影响力。

© 2023 AFP