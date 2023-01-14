波索纳洛刷卡不手软 吃喝玩乐1.5亿元国库埋单

（法新社巴西利亚13日电） 根据巴西官网今天公布的帐户报表，前总统波索纳洛曾在一间平价餐厅花费超过2万1000美元，又曾于一天内在一家面包店花了1万700美元，他的官方信用卡支出引起哗然。

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极右派波索纳洛（Jair Bolsonaro）的信用卡在他担任总统4年任期内刷了超过2760万里拉，以现今汇率来看相当于500多万美元（约新台币1.5亿元）。

不同于前任总统，波索纳洛对总统信用卡支出和其他官方资料下令封存100年，不过继任的新总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）已着手开始审查这些资料。

波索纳洛和他的21名幕僚过去都能使用这张信用卡。

根据通膨调整，这张信用卡所刷总额仅是鲁拉2003年第一次执政4年任期内开支的一半，不过鲁拉使用这张信用卡主要是用于出国时的住宿费用。

波索纳洛过去经常声称他没有用这张信用卡刷过「半毛钱」。

但新闻网站Uol根据新公布纪录所做分析发现，波索纳洛2019、2020和2021年度假期间的花费，相当于今天的23万5000多美元。

波索纳洛有一次在一座加油站就花了近1万4000美元，还有多次前往圣保罗附近滨海度假胜地圭鲁加（Guaruja）一间豪华旅馆共花了28万6000美元。

根据巴西新闻网站G1，这间旅馆当时为波索纳洛随扈提供住宿，波索纳洛本人则下榻于一座军事基地。

食物开销也是帐单上最令人咋舌的项目之一。

在一次造访亚马逊地区罗赖马州（Roraima）城市博阿维斯塔（Boa Vista）一间餐厅期间，这张总统信用卡用来支付一笔超过2万1000美元的帐单。

这笔钜款足以点上2000份餐厅最贵的一道菜：烤鸡佐淀粉类配菜，而这道菜单份价格不到10美元。

这张信用卡也在波索纳洛执政4年期间，在里约热内卢一间面包店支付超过7万1000美元。

有一次单笔消费就刷了将近1万1000美元，时间点在波索纳洛儿子举行婚礼的隔天，当时也是波索纳洛支持者发起骑车穿越里约街头集会的前夕。

这张信用卡还在冰淇淋店总共刷了超过1600多美元。

© 2023 AFP