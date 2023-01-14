白宫法律顾问：在拜登住宅发现更多机密文件

（法新社华盛顿14日电） 白宫今天表示，美国总统拜登的法律顾问在拜登位于德拉瓦州的住宅又发现5页机密文件。此事使这起在政治上相当敏感的事件出现新转折。

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拜登最近连连爆出私自保存他担任前总统欧巴马副手时期经手的文件，这种作法显有不当。拜登则表示，他并无意保留任何机密文件。

白宫法律顾问索柏（Richard Sauber）发布声明说，他是在12日造访拜登的住宅时发现这几页文件，他此行是要监督将11日在车库旁房间发现的首批文件移交给司法部，结果又发现另5页文件，也已立即交给司法部。

拜登的私人律师先前在他德拉瓦州住宅的车库找到一些标明机密的文件。索柏说，因这些法律顾问欠缺检视内容的必要安全权限，因此他们通报了司法部。

依据1978年的一项法律，美国正副总统都必须把他们的电邮、信件和其他官方文件交给国家档案局（National Archives）。

拜登先前在华府一个智库的办公室去年11月也曾发现他担任副总统期间的一些机密文件。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）已指派独立检察官赫尔（Robert Hur）调查拜登不当处理机密文件的指控。

在拜登准备宣布是否将竞选连任的决定之际，此事恐将转移外界注意，而且令人想起前总统川普在佛罗里达州住宅藏有数百件机密文件而且被控意图阻挠政府收回那些文件的事。

© 2023 AFP