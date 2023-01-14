秘鲁反政府示威延烧 总统坚不辞职

（法新社利马13日电） 秘鲁反政府抗议活动持续延烧，示威人士在全国各地架设路障，要求总统博鲁阿尔特下台，据称与毛派叛乱分子有挂钩的工会领袖遭到逮捕，但博鲁阿尔特今天坚称她不会辞职。

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秘鲁前总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）去年12月初试图非法解散国会后不久遭到罢黜，进而被逮捕，随后引发抗议活动。

卡斯蒂约的支持者涌上秘鲁街头游行并封锁街道，要求举行新选举，并要求继任总统的副总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）下台。

博鲁阿尔特今晚透过国家电视台发表演说时指出：「某些声音是来自暴力、激进的派系，他们要求我辞职、煽动民众添乱、引发动乱与恣意破坏。」

「我不会辞职。我做出的承诺是与秘鲁同舟共济。」

博鲁阿尔特感叹，抗议活动有时变调转趋暴力，至少有42人在与安全部队发生冲突时死亡，有一名警官在车内被活活烧死，还有数百名民众受伤。

她说：「我要再次重申，我对在这些抗议行动中丧命的秘鲁人感到遗憾。我对这个局势感到抱歉。」

然而，她拒绝依照抗议群众要求召开制宪会议，提及邻国智利在草拟与批准新宪法时遭遇的困难。她说：「这无法在一夕之间发生。」

今天稍早，秘鲁警方宣布逮捕秘鲁中南部阿亚库乔（Ayacucho）地区工会领袖黎安卓（Rocio Leandro），他被怀疑勾结毛派反叛分子，遭控资助抗议活动与招募示威群众。

警方发言人阿瑞奥拉（Oscar Arriola）声称，黎安卓被捕证明了「光明之路」（Shining Path）毛派叛乱分子余孽涉及抗议，并称黎安卓曾是「光明之路」成员。

© 2023 AFP