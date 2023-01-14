美6岁童开枪老师重伤 校方事先曾获报但没找到枪

（法新社华盛顿13日电） 美国维吉尼亚州一间小学日前发生6岁男童枪伤老师事件。有关当局今天表示，校方曾事先获警告这名学童可能有枪，但搜查他的背包时没有找到武器。

广告 继续浏览后续

维吉尼亚州城市纽波特纽斯（Newport News）瑞奇尼克小学（Richneck Elementary School）6日发生一名6岁学童枪击老师，造成25岁教师兹沃纳（Abigail Zwerner）重伤，但没有其他学生受伤。

尽管枪枝暴力在美国时有所闻，这起案件仍震惊全美，男童显然是在犯案前把枪藏在别处。

根据纽波特纽斯学区发言人普莱斯（Michelle Price）说法，学校督学派克（George Packer）昨天告诉家长，校内行政人员曾获报男童可能有枪。

普莱斯告诉法新社，派克告诉家长们：「在校方获报这名6岁学童可能持有武器后，一名学校教职员搜查了他的背包。」

派克并未透露何人通报校方男童可能持枪的消息。男童是持一把9mm金牛座（Taurus）手枪犯案。

纽波特纽斯警方发言人表示，一名学校教职员在案发前接获告知说校内可能有枪械，但警方在事发前并未接获相关通报。

由于男童年纪尚小，身分不对外公布，而且即使是蓄意开枪，他不太可能被控罪。男童目前安置在医疗照顾机构。但男童父母却可能因为孩子拿到枪而面临刑责。

© 2023 AFP