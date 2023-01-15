加州洪患风暴又来袭 拜登宣布重大灾害

（法新社加州萨利纳斯15日电） 美国加州接连遭受风暴系统侵袭，最新一场风暴为本已积水的区域带来严重洪患，且降雪量可能多达2公尺。总统拜登已宣布加州发生重大灾害，以释出联邦资金救济灾民。

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美国国家气象局（NWS）表示，明天太平洋水气预计将再度大增，最新风暴系统将使低海拔地区降下豪雨、山区下大雪，并带来强风。

气象局还预测，旧金山湾（San Francisco Bay）以南重要农业区萨利纳斯河（Salinas River）谷地将出现「灾难性洪水」。

根据白宫声明，总统拜登（Joe Biden）昨晚「宣布加州有重大灾害，下令联邦援助单位在冬季严重风暴、洪水、山崩、土石流重灾区，补强州级、部落、地方的灾后复原行动」。

上述宣告使得联邦资金得以用于救济灾民，包括临时收容和修复工作。

过去3个星期内，已知至少19人死因与风暴相关，包括死于泡水车里的驾驶、被倒塌树木砸中身亡的民众，以及因落石殒命的一对夫妻。

圣路易奥比斯波郡（San Luis Obispo County）警长办公室昨天表示，水位上升和恶劣条件导致搜救5岁男童杜安（Kyle Doan）的行动暂停。这名男童是在母亲试图把他从车内拉到安全处时，被洪流冲走。

法新社记者目击萨利纳斯河水在多地漫过河岸，有时淹没好几百公尺的农田，同时灰蒙蒙的天空持续降下雨水。

加州州长纽松（Gavin Newsom）提醒州民危险情况尚未解除，昨天他在访视灾民时说「还没完」，呼吁居民未来24至48小时持续保持警觉。

根据国家气象局，昨晚仍有近2600万加州人处在淹水警戒（flood watch）地区，数以万计的人被下令和劝告疏散。

© 2023 AFP