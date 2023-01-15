教师走上葡萄牙首都街头示威

（法新社里斯本14日电） 在为改善工作条件和提高薪资进行数日劳工行动后，来自葡萄牙各地的数万名教师今天参加了里斯本的抗议活动。

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路沙新闻社（Lusa）报导，警方表示，有超过2万人参加全教育专业人员联合会（Union of All Education Professionals）号召的游行，主办单位则说人数「超过10万」。

最低薪级的教师每月收入约1100欧元（约新台币3万6000元），即使是最高薪级的教师每月收入通常也不到2000欧元。抗议者表示，目前的薪水太低，尤其是考虑到生活成本危机更是如此。

62岁历史老师杜华德（Maria Duarte）等待游行开始时表示：「教师应该得到公平的薪水，因为我们一生都在工作…我们从不贪污，也从没像政客那样偷窃。」

去年12月初以来教师发动一系列局部罢工，导致数所学校关闭。

教师们希望薪资成长跟上通货膨胀脚步，也希望实际工作时间能被考虑在内。2022年通膨率平均达7.8%，是30年来最高。

16日起开始，主要教师工会FENPROF号召新1轮罢工，按地区轮换，从里斯本开始，到2月11日全国示威结束。

教育部长若昂科斯塔（Joao Costa）谴责下周开始的新罢工，称这是「谈判过程中非典型、不成比例和激进的」行动。

他预定18日与工会举行新1轮谈判。

© 2023 AFP