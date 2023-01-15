日韩关系前景 岸田文雄：充满希望

（法新社华盛顿14日电） 随着韩国保守政府寻求解决二战时期「徵用工」（日本企业强徵韩国劳工）争议，日本首相岸田文雄今天表示他对未来与韩关系充满希望。

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日相岸田表示，他和韩国总统尹锡悦均致力于「迅速解决悬而待决的诸项议题」。

岸田在出访美国华府的记者会上说：「我们希望将双边关系恢复至健全状态，并做出进一步发展。」

尹锡悦去年以些微差距赢得选举后便寻求改善对日关系，以期和同样与美结盟的日本一起处理两国共同关切的议题，例如北韩议题。

日本1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛一直是日韩双边关系的阴影。根据首尔方面的数据，日治时期约有78万韩国人被强迫劳动，但不包括被日军强徵的慰安妇。

幸存者长久以来一直要求日方针对强徵劳工问题直接进行赔偿并道歉。首尔当局最新的提议是由第三方资助相关费用，而这第三方很可能就是「当年受益于日本赔偿的韩国企业」。

韩国幸存者团体长久以来要求日方直接赔偿并道歉；但日本向来主张，1965年一个恢复两国外交关系的条约已解决了索赔相关问题。

1965年的这个条约中，日本提供8亿美元的资助和低息贷款方案给韩国作为补偿。

© 2023 AFP