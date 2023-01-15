暗夜枪手闯入攻击 阿富汗前国会女议员家中丧命

（法新社喀布尔15日电） 阿富汗警方今天表示，多名枪手暗夜闯入一名前国会女议员位于喀布尔的家中，枪杀她和她的一名保镖。

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纳比萨达（Mursal Nabizada）是美国支持的前阿富汗政府国会议员。而美国支持的阿富汗政府2021年遭塔利班（Taliban）推翻。

喀布尔警方发言人札德兰（Khalid Zadran）表示：「纳比萨达和她的一名保镖在她的寓所遭枪杀。」

札德兰表示：「安全部队已对这起事件展开严正调查。」他还说，这位前议员的兄弟也在攻击事件中受伤。这起事件发生在昨晚到今晨之间的暗夜。

前议员索兰曼基尔（Mariam Solaimankhil）推文赞扬纳比萨达是「阿富汗的无畏斗士」。

「一位真正的先驱者－坚强、直言不讳的女性，即使面对危险，仍坚持自己的信念。」

「尽管有机会能离开阿富汗，她仍选择留下，为她的人民而战。」

32岁的纳比萨达来自阿富汗东部的南加哈省（Nangarhar），2018年当选国会议员。

对于纳比萨达遇害，欧洲议会议员纽曼（Hannah Neumann）推文表达愤怒：「我既难过又愤怒，希望全世界知道。她在黑暗中遇害，塔利班却在光天化日之下，打造他们的性别隔离制度。」

© 2023 AFP