西方军援乌克兰 北约：近来会有更多重型武器

（法新社柏林15日电） 北大西洋公约组织 （NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天接受德国媒体访问时指出，乌克兰有望在近期内收到西方国家提供的更多重型武器，以抵御俄罗斯侵略。

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基辅当局一直敦促各国提供重型武器，其中包括战车，但西方国家一直不愿意这么做，因为担心卷入这场战争或激怒俄罗斯。

史托腾柏格向德国「商务日报」（Handelsblatt）表示：「近来对于重型作战军备的承诺相当重要，我预估近期内会有更多。」

他还说：「我们正处于战争的关键性阶段。因此，重要的是我们要为乌克兰提供获胜所需的武器。」

本月稍早，法国、德国和美国分别承诺要提供AMX-10 RC轻型侦察装甲车、40辆貂鼠式步兵战车（Marder Infantry Fighting Vehicles）和50辆布莱德雷战车（Bradley Fighting Vehicles）。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）昨天承诺要向乌克兰提供14辆挑战者2型（Challenger 2）战车，使英国成为第一个向基辅当局运交重型坦克的西方国家。

© 2023 AFP