2万以色列人上街头 抗议尼坦雅胡组新右翼政府

（法新社特拉维夫14日电） 总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新组成的右翼政府让以色列人十分不满，至少2万名民众今天涌进特拉维夫（Tel Aviv）市中心抗议。

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有批评者认为，这个新政府威胁了以色列民主。

民众冒雨参加示威，挥舞着写着「不要脸政府」的标语，高呼口号：「打倒独裁者。」

以色列警方估计有2万人参加集会；示威活动的主办单位未提供确切数字，仅说有「数万」民众参与。

这是尼坦雅胡新政府去年12月上台以来，以色列这个人口仅略多于900万的国家规模最大的一次示威。

据当地媒体报导，耶路撒冷（Jerusalem）的总理官邸外、北部城市海法（Haifa）也都有示威活动。

尼坦雅胡已经是以色列史上任期最久的总理，去年11月胜选后，12月组建一个由极端正统犹太教政党和极右阵营所支持的内阁，而这些政党的人士当中有一部分如今成了重要部会的首长。

抗议民众群起呐喊，要求贪腐官司缠身的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辞职。

在特拉维夫的抗议活动中，一个标语写道：「比比（Bibi，尼坦雅胡小名）不想要民主，我们不需要法西斯份子存于以色列国会（Knesset）之中。」

反对阵营呼吁以色列民众参加示威活动，一来「拯救民主」，二来抗议计划中的司法改革。

司法部长李文（Yariv Levin）4日宣布一项争议性计画，授予议员更大权力来任命法官并推翻最高法院裁决。

尼坦雅胡2019年被控收贿、诈欺与背信3项罪名，成为以色列第一个于在位期间被起诉的总理，但他坚决否认所有指控。

这位右翼政党「联合党」（Likud）领导人2021年被赶下台，创纪录的12年任期划下句点。

事隔18个月后他重新掌权，终结了以色列史无前例的政治僵局，这场僵局迫使以色列不到4年举行第5次选举，并看到社会日益分歧。

© 2023 AFP