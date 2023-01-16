两周内三度淹水 加州小镇难以消受

（法新社加州费尔顿16日电） 59岁妇人夏佛（Camilla Shaffer）拿着塑胶扫帚，清理院子厚厚一层淤泥。这是她的屋子2周内第3次被水淹，这一切都要归咎于横扫加州的一系列风暴。

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来自英国、靴上沾满污泥的夏佛表示说：「我真的很气，这让我很想哭。」

法新社报导，数天前她才在上次风暴后花费大量力气清理门廊，现在又必须重新开始。她住家楼上的物品暂时安全无虞，但1楼的工作室家具都已报销。

拥有4500名居民、位于旧金山南侧海岸地带被山脉与红杉环绕的加州小镇费尔顿（Felton），当地的圣洛伦索河（San Lorenzo River）虽然过去10年内曾数次溃堤，但这一次连当地居民都称从未见过这条河如此频繁地泛滥成灾。

自去年圣诞节以来，至少有8个风暴袭击加州，在从海洋吸饱水气的「大气长河」（atmospheric river,形成于海洋上空约1.6公里处的狭窄水气带，绵延数千公里）助长下带来惊人水量。

在费尔顿，元旦当天，镇上多处被洪水淹没，9日当地发生严重洪灾，然后14日又再度发生。

35男子史密斯（Kevin Smith）表示「2周内淹水3次，这太疯狂了。」还说在他的车库里，上周洪水的高水位线几乎跟他的头部一样高。

以修车为业的史密斯说，9日的水灾属40年来最惨重，镇上其他居民也同意他的说法。

截至目前，这些风暴已在加州夺走19条人命，目前暂难将这次接连的风暴与全球暖化连结，但科学界表示气候变迁正使得天候事件更趋极端，就如这波冬季风暴。

© 2023 AFP