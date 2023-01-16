乐施会主张提高富人税 倡亿万富豪人数减半

（法新社瑞士达沃斯16日电） 国际扶贫组织「乐施会」（Oxfam）今天在瑞士的世界经济论坛（WEF）表示，应透过更高税率和其他政策，让亿万富豪人数在2030年前减少一半，实现一个更平等的世界。

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全球政治领袖、企业执行长和名人出席于达沃斯（Davos）举办的世界经济论坛，活动今天展开，为期一周。

乐施会在一份以「顶级富豪持续存在」（Survival of the Richest）为题的报告中表示，亿万富豪的资产在过去10年间倍增，最富裕阶层的1%赚取的财富是底端50%阶层的74倍。

报告指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致生活费用暴涨，俄罗斯侵略乌克兰的战争又造成粮食和能源价格飙升，而富人却在这些危机中变得更有钱。

乐施会表示，自2020年以来，亿万富豪的资产每天增加27亿美元（约新台币817亿元），与此同时，通货膨胀的速度却比全球至少17亿名劳工的薪资成长还快。

乐施会提到，粮食和能源企业去年的获利也翻了一倍多。

乐施会呼吁调整税率，以渐进方式重新分配财富、减少极端不平等。

乐施会表示，一开始，「全球应针对最富裕的1%阶层增税、实施其他打击亿万富豪的政策，以在2030年之前将亿万富豪的资产和人数减半为目标」，这类措施将让亿万富豪的财产和人数减至2012年的水准。

乐施会表示：「最终目标应是更进一步，消灭所有亿万富豪，以更公平、更合理地分配全球财富。」

乐施会表示，为了遏止在危机中牟取暴利的行为，应针对股息课徵更多税，并课徵「一次性团结」财富税及暴利税。

乐施会也呼吁针对最富裕的1%阶层常态增税，至少要对他们的劳动和资本收入课徵60%的税。

乐施会引述美国调查新闻机构ProPublica一篇报导说，有许多全球顶级富豪几乎没缴任何税。

乐施会举例，电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）2014年到2018年的「实质税率」只有3.2%，电子商务巨擘亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）甚至连1%都不到；而一名与乐施会合作的乌干达市场交易员的获利，有40%要用来缴税。

© 2023 AFP