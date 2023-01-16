俄飞弹袭乌公寓 居民死守废墟苦候失联亲友消息

（法新社乌克兰第聂伯罗15日电） 在乌克兰中部城市第聂伯罗一幢公寓遭俄罗斯飞弹击中的第2天，居住在此的乌国难民朱拉夫斯基说，他最担心的情况发生了，「我的妈妈依旧下落不明」。

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他说：「母亲所在之处上方还有5层楼塌下来，恐怕…。」

俄国飞弹攻击导致这栋9层楼公寓部分坍塌后，目前仍有20多人下落不明。截至目前，已有30人确认身亡。

朱拉夫斯基（Roman Zhuravsky）一家在战争爆发初期搬进这幢位于第聂伯罗市的公寓，远离乌东战火纷飞的顿内茨克（Donetsk）地区，希望能找到一个安全的地方落脚。

他们原本打算在14日、也就是飞弹来袭当天一起前往教堂，但朱拉夫斯基的母亲因身体不适，最后决定留在家里。

朱拉夫斯基站在余烬尚存的废墟旁说：「我听见一声爆炸巨响。」

他说：「大家纷纷打电话给我，说我家被飞弹击中了，我赶紧飞奔回家。」

「我看到了骇人的一幕，一切都蒙上一层烟灰。」

朱拉夫斯基走访附近的每一家医院，希望能够找到他的母亲，但徒劳无功。

在他接受法新社访问的同时，志工正在附近的帐篷里分发食物和热饮，搜救人员则持续在瓦砾堆中穿梭。

负责指挥搜救犬小组的博利森科（Larysa Borysenko）说，搜救犬已寻回6具遗体，他们也希望能够找到幸存者。

博利森科说：「我们已经不眠不休地在这里工作了19或20个小时。」

紧急服务单位今晚表示，截至目前，已有39人从这栋倒塌的公寓中撤离，其中包括6名儿童。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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