奈及利亚一天两袭案 神父遭烧死5教徒被绑架

（法新社奈及利亚卡诺15日电） 奈及利亚警方表示，在境内中部和西北部分别发生两起攻击事件，武装歹徒纵火烧屋，将一名天主教神父活活烧死； 另一起事件中，匪徒绑架5名基督教徒。

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治安是奈及利亚的重大问题；这个在非洲拥有最多人口的国家下月即将举行大选。

警方表示，格林威治标准时间2时左右，罪犯在尼日州（Niger）卡芬科罗村（Kafin-Koro）纵火烧毁一名神父的住所，神父被活活烧死。 法新社报导，匪徒未能进入神父阿基（Isaac Achi）的屋宅，便纵火烧房。

尼日州警方发言人比欧登（Wasiu Biodun）说：「不幸的是，匪徒…纵火烧房，这位神父被烧死。」

比欧登又说，匪徒在试图逃跑时开枪，打伤了另一位神父柯林斯（Father Collins）。 「阿基神父被找到时，已无生命迹象，而柯林斯神父则被紧急送往医院接受治疗。」

数小时之后，在卡齐纳州（Katsina）坎卡拉区（Kankara）丹曹尼村（Dan Tsauni）发生另一起攻击事件，匪徒入侵基督徒的住宅，绑走了5人，当时他们正准备去附近教堂作周日弥撒。

卡齐纳州警方发言人艾萨（Gambo Isa）告诉法新社：「恐怖分子从屋内掳走5人，开枪打伤一名牧师的手，然后带着5名人质逃走。」 艾萨说：「牧师被送往医院接受治疗。」

虽然犯罪帮派主要动机是掳人勒索取得赎金，但其中一些人与奈及利亚东北部的圣战士建立联系，圣战团体在当地叛乱活动长达14年，意图建立哈里发国（Caliphate）。（译者：纪锦玲）

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