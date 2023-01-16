德村庄煤矿场扩建爆连日抗议 警方几已完成清场

（法新社德国吕策拉特15日电） 德国吕策拉特村煤矿场扩建案引发环保人士抗议，近日与警方爆发激烈肢体冲突，双方互控使用暴力。警方今天表示，已几乎将环保人士全数清场。

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清场行动从11日开始，警方动员数百名警力前往德国西部死气沉沉的村庄吕策拉特（Lutzerath），一共驱离了约300名环保人士。

当局原本预料要花上数周才能驱离所有抗议者，但警方今天表示，目前只剩下2名环保人士仍在地下隧道里顽强抵抗。「吕策拉特一带已经没有其他抗议人士。」

这个村庄已经成为反对化石燃料的象徵地，昨天吸引数以千计抗议者到场，包括瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）。

根据动员团体的说法，参与示威者共有3万5000人；警方则称只有1万5000人。

发起抗议的组织表示，有数十人在与警方发生冲突时受伤。

这些组织的发言人德劳（Indigo Drau）说，警方试图驱散示威群众的行为演变成「纯粹的暴力」。

主办方表示，警方「毫无节制地」痛殴示威者，且往往击打头部。

主办方医护人员席兰（Birte Schramm）说，至少20名抗议人士送医治疗，有些人的头部和腹部遭警方殴打。

警方则表示，自清场行动开始以来，约有70名员警受伤，当中许多发生在昨天的冲突。

警方发言人穆勒（Andreas Mueller）告诉法新社，「我们遭到投掷物攻击，有石头、泥块和炮竹等」。「这已经与和平示威一点也扯不上关系。」

他还表示，有多辆警车遭到毁损，包括被投掷石块与遭到涂鸦，也有许多车胎被刺破。有12人遭到拘留或逮捕。

警方说，已针对约150起案件发起调查，包括抗拒警方执法、毁损财物以及扰乱治安等罪行。

© 2023 AFP