拜登：金恩博士种族平等梦尚未实现

（法新社亚特兰大15日电） 美国总统拜登今天在美国民权领袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的教堂演说时表示，金恩博士的种族平等和正义的梦想尚未实现，并再次呼吁为美国灵魂而战。

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乔治亚州亚特兰大是金恩博士的故乡，他曾在埃比尼泽浸信会教堂（Ebenezer Baptist Church）担任牧师，今年1月15日是金恩博士94岁冥诞。

拜登在亚特兰大埃比尼泽浸信会教堂说：「我曾在国会、国王、女王和世界各国的领导人面前发表演说。我这种事做了很久，但在此令人生畏。」

金恩博士1968年在田纳西州曼菲斯（Memphis）遭刺杀身亡。美国自1986年起将每年1月第3个星期一定为马丁．路德．金恩纪念日（Martin Luther King Jr. Day），属于联邦法定假日，今年落在1月16日。

拜登到亚特兰大纪念这个节日，回忆起争取民权和反对种族歧视的金恩博士最着名的演讲，他在演讲中一再重复「我有一个梦」这句话。

拜登表示：「在这个梦想中，我们都应享有自由和正义，实现这个梦想仍然是我们时代的任务，因为它还没有实现。」

拜登告诉集会民众，他在办公室里放了一尊金恩博士的半身像。

他说：「要持续为这个国家的灵魂而战，这是一场持续不断的奋斗。这是希望与恐惧、善良与残忍、正义与不公正之间持续的缠斗。」

「美国的灵魂体现在神圣的命题中，即我们生而平等，并且是按照上帝的形象创造。这就是金恩博士为之献出生命的神圣命题。」

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